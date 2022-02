Emmanuel DE LA BOUILLERIE

Après 14 années passées dans des postes de direction commerciale et marketing au sein du groupe PSA, j'ai rejoint la société Canal-Web pour développer le pôle Canal-Web Auto.



Fort de notre expérience, nous avons développé une gamme de solutions internet ( sites, portail, internet mobile, réseaux sociaux...) particulièrement bien positionnée et spécialement conçues pour le secteur de la distribution automobile.



Notre conviction: vos dispositifs web doivent être construits dans une logique de ROI positif.



Nous venons également de lancer une offre Communication en ligne et Référencement par laquelle nous vous accompagnons dans votre politique d'acquisition de trafic.



Enfin, vous pouvez retrouver les offres de nos partenaires sur le portailArray qui est gratuit pour les concessionnaires automobiles



Mes compétences :

Animation

Animation de réseau

Automobile

COMMERCE

Distribution

Internet

Internet marketing

Internet mobile

Marketing

Marketing opérationnel

Microsoft CRM

Mobile