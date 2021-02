Xavier BRUNSCHVICG

Expérience et intérêt pour les organisations en mutation ou confrontées à des enjeux de débat public intenses. Création ou refonte de Directions de la communication dans une perspective de repositionnement stratégique.



Compétences dans les principaux champs de la communication d'entreprise : stratégies de marque, publicité, digital, partenariats sportifs et institutionnels, relations presse, affaires publiques, communication sensible et de crise…



15 années d’expérience en agence (Harrison & Wolf, TBWA Corporate) et chez l’annonceur (Fondation ARC, SUEZ Environnement, Sciences Po).

Diplômé de Sciences Po (Paris) et du DESS Etudes et stratégies Marketing.

Elu local et sportif assidu (triathlon longue distance format Ironman).



Mes compétences :

Communication de crise

Relations presse

Sport

Communication

Développement durable

Politique