Delphine BERTRAND

Curieuse de tous les secteurs d'activité, volontaire et créative, ma nature énergique et tenace me permet de relever tous les défis : du management projet au management hiérarchique, de la formation à la communication.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Marketing online

Systèmes d'information

Management de projets

Management d'équipes

Communication

Formation de formateurs

Lean management

Intranet

Marketing on line

Extranet

Communication on line

Communication institutionnelle

Coaching

Digital

Internet

Formation

Gestion de projet

Project Management

Management d'équipe

Management de soi

Qualité de vie au travail