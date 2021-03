Agence KLAIM

Klaim est une agence de communication, basée à Paris.



Notre métier :

Concevoir et déployer des solutions de communication permettant à nos clients de développer des liens forts, durables et rentables avec leurs différents publics.



Nos domaines d’expertises :

• le conseil stratégique

• le conseil créatif

• le conseil média

• la conception du support

• la production de contenu

• la mesure d’impact et de performance



Nos convictions :



 Finis les slogans mensongers et les promesses non tenues... La bonne création publicitaire sert aujourd'hui la vérité.

 Tablettes, smartphones, réseaux sociaux... La communication désormais consiste à marier harmonieusement l’idée et la technologie.

 Communiquer c'est investir. Et pour chaque action menée, il faut pouvoir mener son retour sur investissement.



Plus d’infos sur : www.klaim.fr.

Pour un premier contact : 09 54 93 11 88



