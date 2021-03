Agnès Bricard dirige le cabinet dexpertise comptable Bricard, Lacroix & Associés quelle a créé en 1983. Elle est Présidente d'honneur, du CSOEC après avoir été Présidente de mars 2011 à mars 2013 et de la Fédération des Femmes Administrateurs qu'elle a fondée en 2012. Elle est également membre du bureau de l'association Gender and Governance Action Platform - 2GAP et Présidente d'honneur de l'ONG Business and Professional Women - BPW France dont elle a été présidente de 2018 à 2021. Elle est Conseiller du Commerce Extérieur de la France.



Biographie:

Élue Vice-présidente du CSOEC le 3 mars 2009,Agnès Bricard était en charge du secteur Évolution des Marchés.Elle était également Présidente du Club Secteur Public et du Comité des Associations.

Depuis 2005 elle est membre de lObservatoire Économique de lAchat Public (OEAP).

Depuis 1996, elle est membre titulaire de la Commission départementale des impôts à Paris.

et a été membre du Conseil National de la Création dEntreprises de 2003 à 2005 et Présidente de la commission «TransmissionPrévention».

De 2002 à 2004,elle a été Présidente déléguée du CIP au niveau national.

De 1987 à 2004,elle a été membre élue du CSOEC de Paris IDF. Elle a assuré la présidence de lOrdre en 2001 et 2002.Elle a également eu la charge de présider le Comité régional informatique.

De1982 à 1983,Agnès Bricard a été Présidente de lAssociation des Experts-Comptables Stagiaires (ANECS) et Présidente fondatrice du CJEC.



Enseignement:

Agnès Bricard est chargée de conférences dans le cadre du séminaire redressement dentreprises dHEC Entrepreneurs et maître de conférences à lESSEC où elle intervient sur la thématique de la reprise dentreprise.



Autres activités:

Elle est membre du Club Présence et Promotion Femme Française.

Elle est Vice-présidente du Club Action de Femmes (présence des femmes dans les Conseils dAdministration des sociétés du CAC 40).



Publications:

Accompagner le chef dentreprise en difficulté, écrit en collaboration avec E.Lacroix-Philips, T. Legrain, M. Morin, C. Chevillon et J. Varoclier, Editions Litec,LexisNexis, 2007.

Les nouveaux territoires de lintelligence économique, ouvrage écrit sous la direction de Marc-Antoine Duval,IFIE éditions,2008.

Directrice scientifique du Guide du Routard du financement d'entreprise (HACHETTE) 2016

Ce guide pratique indispensable pour tout entrepreneur est disponible.

Il regroupe toutes les informations indispensables pour financer son entreprise, les étapes clés à connaître pour financer son projet, des fiches simples et didactiques par profil dentrepreneur, les sources de financement auxquelles faire appel et les conseils dexperts pour booster son dossier.

Cette approche pédagogique, non plus par besoin mais par profil permet aux entrepreneurs de trouver le financement qui leur ressemble pour créer, reprendre ou développer une entreprise.



Décorations :

Promue officier de la Légion d'honneur (avril 2015), chevalier (avril 2005)

Promue officier de l'ordre du Mérite (février 2011), chevalier (septembre 2001)



Site web : http://www.agnes-bricard.com/

Compte Twitter : https://twitter.com/AgnesBricard

Compte Facebook : http://www.facebook.com/BricardAgnes?ref=hl

Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/agnesbricard

Site de la Fédération Femmes Administrateurs : http://www.federation-femmes-administrateurs.com/



Mes compétences :

Audit