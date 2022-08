Agnès DELACOUR

Spécialiste dans la mise en oeuvre et le suivi de production des supports de communication print.

Chef d'orchestre, médiatrice, interface indispensable, j'aime ce rôle qui me permet de travailler avec de nombreux interlocuteurs et de suivre la réalisation d'un projet du début jusqu'à la fin.



* Gestion du planning

* Organisation, coordination et suivi des étapes avec les équipes

* Contrôle, correction et validation du projet

* Gestion de la chaîne graphique et éditoriale

* Respect des standards qualité, des coûts et des délais



* Dynamisme, anticipation, réactivité

* Sens de la négociation et qualités relationnelles

* Autonomie, adaptabilité, polyvalence

* Rigueur et sens du détail

* Sens créatif et graphique



Je vous propose aujourd'hui de mettre mes compétences et mon expérience au service de votre entreprise.