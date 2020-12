Agnès DUPONT

Je peux justifier de 19 ans dactivité en cabinet dexpertise comptable, et 11 ans en entreprise, (dabord en tant quAssistante Comptable dans un organisme de formation. (pendant 6 ans ) et pendant 5 ans comme comptable fournisseurs dans une Miroiterie.



Ces expériences enrichissantes mont permis de développer mes connaissances techniques et fonctionnelles en comptabilité générale (En cabinet comptable) et de mieux appréhender la vie dentreprise par la suite par la partie administrative.



Ma rigueur, ma disponibilité et notamment ma discrétion ont toujours été appréciées par mes différents employeurs et seront je lespère des qualités décisives à vos yeux.



Vu ces expériences, je pense pouvoir prétendre à un salaire annuel brut de 23 000 Euros.



Mes compétences :

Titulaire du Brevet National de Secourisme

Rigoureuse

Logiciel Cegid, Sage 100, COALA, Excel, Word