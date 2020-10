Agnès GORDILLO (BEAU)

Partenaire Facilitateur et Révélateur Développeur de Talents



100% Humain grâce à une solide expérience pluridisciplinaire de +15 ans dans le Management et le Développement des Ressources Humaines

100% Communication grâce à une expérience confirmée et des compétences multiples dans la Communication



Domaines d'expertises :

Recrutement - Intégration

Formation - Développement des Compétences

Gestion des compétences et de la Performance

Gestion des Carrières et de la Mobilité

Communication - Marque Employeur



Plaçant l'Humain et la Communication au coeur de ma dynamique professionnelle, j'accompagne d'une part les directeurs et managers sur les enjeux et problématiques RH COM, et d'autre part les collaborateurs dans leurs trajectoires et plans de développement professionnels.

Inscrite dans une démarche proactive d'amélioration continue et proche du terrain, j'interviens et apprécie travailler sur une dimension stratégique, opérationnelle et transverse. Mes expériences au sein d'environnements multiples, exigeants et d'organisations matricielles et complexes, m'ont permis de développer une vision terrain des métiers et fonctions mais aussi une culture de services, business, projets et de l'excellence.