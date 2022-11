Agnès GUYONNET

En tant que praticienne holistique, c'est de mes mains généreuses et du plus profond de mon cœur, que je dispense mes massages enveloppants, doux et plus ou moins fermes selon vos besoins…



Apprendre à s'ouvrir sensoriellement en se faisant masser régulièrement…



Nous subissons de plus en plus de pressions pour suivre le rythme de ce monde qui bouge perpétuellement...

Notre équilibre physique et psychologique est en souffrance et peux provoquer un mal être qui se caractérise à plus ou moins long terme par des MAUX…



Prenez soin de vous. Un massage bien-être régulier est un des cadeaux que vous offrez à votre corps…



Outre les massages, je vous propose des Soins spécifiques : Gommage, enveloppement et anti-âge....



Mes compétences :

Secrétariat

Vente commerce

Massage Bien être

Microsoft Windows 7

Aromatologue (huiles essentielles)

Microsoft Office