Sophie GUYONNET

Mon parcours professionnel a débuté par la recherche, la biologie, le laboratoire - la génétique et la microbiologie plus précisément. C'est pendant mes années de travail en laboratoire que j'ai pris conscience de l'importance de l'organisation, la rigueur, les protocoles, la traçabilité et l'environnement de travail. C'est ainsi que des notions de qualité, sécurité, environnement (QSE) sont nées et ont guidé la suite de mon parcours.



Consciente des contraintes QSE auxquelles doivent aujourd'hui répondre les employeurs, je me suis orientée vers un management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement.



Mes compétences :

Audit

Iso 14001

Ohsas 18001

Plan d'actions

Autonomie, Dynamisme, Réactivité

Norme ISO 15189

Norme ISO 9001

Management

Gestion de la qualité

Dynamique

Créativité