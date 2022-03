Agnès HÉLIE

DOMAINE COMPTABLE et SECRÉTARIAT



* Déclarations Sociales et TVA

* Comptabilisation des écritures courantes et analytiques

* Suivi et pointage des comptes (clients, fournisseurs.)

* Rapprochements bancaires, tenue de la trésorerie

* Facturation des commandes

* Écritures dinventaire

* Révisions

* Réception dappels, secrétariat courant, bureautique



DOMAINE INFORMATIQUE



* Jd Edwards, Apisoft (compta, batigest), Apibat, Ciel,

Sage compta (one), Coala, EBP compta pro - horizon et cloud

* Divers logiciels internes à lentreprise

* Word, Excel, Power Point.



Mes compétences :

Sage

Ciel

Comptabilité

Apisoft

Secrétaire comptable