Agnes LEBLANC

J'ai occupé différents postes de management dans l'Industrie Pharmaceutique, en France et à l'International pendant plus de 17 ans. Je me suis toujours attachée à développer le potentiel de mes collaborateurs et j'ai pris plaisir à faciliter la collaboration d'équipes très variées au sein des projets transversaux que j'ai été amenée à manager. C'est ce qui m'a conduite peu à peu à m'intéresser de façon approfondie au développement personnel. Après m'être certifiée au coaching et à différents outils d'accompagnement (MBTI, PNL, Systémique, Intelligence émotionnelle, Process Com ...), j'ai créé ma société TYPACTION Coaching. A ce jour, j'ai pu accompagner plus de 600 personnes - cadres, dirigeants et entrepreneurs - qui cherchaient à se réaliser au travers d'objectifs professionnels ou personnels. Après avoir habilité ma société en tant que centre de bilan de compétences auprès du Fongecif, j'ai enrichi mon expertise en gestion de carrière. Aujourd'hui, j'ai renforcé ce savoir- faire par une offre de construction de marque personnelle (accréditation Reach Personal branding). Bien plus qu'un simple outil de visibilité ou de management de son e-réputation, ce processus permet à chacun de trouver un alignement puissant et de mettre en scène de façon convaincante son identité professionnelle et personnelle.

Quelque soit la nature de mes accompagnements, je m'attache à apporter sens, motivation et confiance en soi avec tout l'enthousiasme et l'optimisme qui m'anime.



Plus d'information - site web http://www.typactioncoaching.com





Mes compétences :

Coaching professionnel et personnel

Développement personnel

Gestion de carrière

Coaching

Bilan de compétences

Coaching professionnel

Team building

MBTI

Gestion du stress

Personal branding