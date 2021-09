Agnès MAFFRE

Bonjour ... et ... BIENVENU(E)... sur mon profil !





" L'HOMME MÉRITE QU'IL SE SOUCIE DE LUI-MÊME CAR IL PORTE DANS SON ÂME LES GERMES DE SON DEVENIR."

Carl Gustav Jung





Un parcours professionnel atypique a conforté mon intérêt pour l' "HUMAIN", j'en ai fait le cœur de mon métier.



A ccompagnement/coaching

G estion par les compétences

N égociation/communication

E mergence de potentiels

S ynergie

C O N S E I L



De janvier 2004 à décembre 2011, j'exerçais comme Consultante en profession libérale et précédemment j'ai occupé avec plaisir les fonctions suivantes :



- Dirigeante d'un Cabinet de Conseil/ Formation/ Insertion sur 3 sites (2 en Charente, 1 en Haute Vienne), pendant 5 ans avec la responsabilité d'une équipe d'une quinzaine de personnes

- Consultante et formatrice en Cabinet de recrutement pendant 4 ans

- Responsable Pédagogique d'un organisme de formation privé pendant 6 ans

- Une évolution professionnelle sur 12 ans en secteur Grande Distribution, de Chef de Rayon à Cadre Commercial et administratif



Les compétences acquises lors de toutes ces experiences :

COACHING

Développement personnel et professionnel

Bilan de carrière et projet professionnel

Analyse de poste/Recrutement

Orientation/Insertion

Conduite du changement

Communication Non Violente

AT Analyse transactionnelle

PNL Programmation Neuro Linguistique

PCM Process Communication Management

Principes de Médiation

Conduite de projet





LE 3 JUILLET 2010 J'AI ANCRE MES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN NOUVELLE CALÉDONIE, JUSQU'EN DÉCEMBRE 2012, EN AJOUTANT A MA BOITE A OUTILS LA FABULEUSE TECHNIQUE DE LIBÉRATION DES ÉMOTIONS QU'EST L 'E.F.T.

EN 2013 JE RENTRE EN MÉTROPOLE ET ME FORME AU REIKI, PRODIGIEUSE TECHNIQUE THERAPEUTIQUE ANCESTRALE JAPONAISE,SIMPLE ET NATURELLE.



DEPUIS EN TANT QU'ACCOMPAGNATRICE EN EVOLUTION PERSONNELLE ET SPIRITUELLE, PRATICIENNE EFT, MAÎTRE ENSEIGNANT REIKI ET ÉNERGETICIENNE J' ...



... A ccompagne vos décisions

... G uide vos choix

... N oue ou dénoue les fils de votre histoire

... E limine vos peurs, vos doutes et vos douleurs

... S timule vos énergies et tous vos possibles



MES "COMPETENCES/CAPACITES" ACTUELLES :

Coaching de vie

Histoire de vie

EFT

REIKI

Chakras

Mémoires cellulaires

Corps subtils

Massage de reconnection à soi

Soin Angélique

Fin de vie et accompagnement d'âmes





Je suis joignable sur : agnesfaupinmaffre@hotmail.fr

et au : 06 86 96 44 05



... ET SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR QUI JE SUIS, JE VOUS RECOMMANDE DE VISITER www.chrysalidoupapillon.com.





"L'homme a ce choix : laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés"

Henry Miller





MISE EN GARDE :

Convaincue que la grande richesse de l'individu est la création de liens basés sur de vrais échanges, je me refuse à accepter toute demande de contact qui occulte cet aspect communicationnel, fondement de toute relation interpersonnelle.