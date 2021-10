Arnoul MAFFRE

Le bois n'est pas seulement un matériau agréable au toucher et à l'oeil ; c'est aussi le choix d'un matériau durable, dans tous les sens du terme. J'ai choisi de le mettre au centre de ma formation parce que j'ai la conviction qu'il est l'une des meilleures réponses aux enjeux du "construire mieux". Sensibilisé à ses atouts, à ses enjeux et à ses spécificités, je mets aujourd'hui mes compétences et mon expérience de huit ans au service des maîtres d'ouvrages et architectes, à travers le BET bois LEGNUS.