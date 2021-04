Agnes MALVAL

Micro-entrepreneur en socio-esthétique dans les structures médicales et sociales j'accompagne des personnes fragilisées par la maladie ou un contexte social difficile.

Mon outil principal: le toucher au travers des soins esthétiques adaptés.

Mes interventions permettent de conseiller, de redonner l'envie de s'occuper de soi pour réinvestir une image positive et par conséquent une meilleure estime de soi.

Contrairement à la profession desthéticienne, la socio-esthéticienne se fonde sur un rapport à lêtre et non au paraître, avec une démarche non commerciale (gratuité des soins pour les bénéficiaires, absence de vente).



Mes compétences :

Relations humaines

Bien être

Social

Oncology