Didier MALVAL

Savoir-faire

-Gérer un portefeuille de clients grands comptes

·Piloter et coordonner

·Gérer les risques (techniques, organisationnels, financiers et juridiques)

·Gérer les moyens associés au projet (définition du budget, suivi, contrôle et analyse des coûts)

·Rédiger les livrables (proposition commerciale, note de cadrage, expression des besoins, stratégie de recette, contrôle qualité, contrat)

·Conduire le changement et former

·Réaliser des études (Aide au choix d’outils, Conception et architecture de SI, Mise en œuvre de systèmes de gestion : Datawarehouse, restitutions)



Connaissances fonctionnelles

·Assurance vie, santé

·Finance (comptabilité, contrôle de gestion, consolidation)



Mes compétences :

CMMI

Assurance Vie

MOA

Gestion de projet

Banque