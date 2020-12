Agnes PANARIOUX

Je suis arrivée chez Mattel il y a 20 ans en tant que secrétaire commerciale sur la maroquinerie scolaire.

Je gère certains de mes clients actuels depuis toutes ces années, ce qui m'a permis de les connaitre sur le bout des doigts.

Après la maroquinerie scolaire, j'ai développé mes connaissances sur le jouet et la puériculture.

Mon passage au sein de l'équipe Puériculture m'a permis de travailler avec une équipe de 4 commerciaux, d'échanger avec eux, et de les aider sur leur quotidien en clientèle avec le support de mon KAM.

Toujours avide de connaissance, je fais mon possible pour améliorer mes compétences, et la qualité de mon travail au quotidien.

J'aime avant tout le contact avec les clients, et j'apprécie tout particulièrement le fait que mon poste me permette de travailler avec tous les autres services de l'entreprise (comptabilité, marketing ou administration des ventes).

Outils utilisés : word, excel, cognos, isis

intervention hors bureau : mise en place de salles de collection (Galec), de salons (Système U, France Maternité)

En fonction des différents lignes de produits suivis au cours de toutes ces années, j'ai été en charge du suivi d'environ tous les clients de la Société.

Je travaille actuellement sur les comptes GALEC, CORA, PARTNER, HARMONY et tous les autres clients grossistes.



Je suis en parallèle, et depuis 13 ans, Secrétaire du Comité d'Entreprise Mattel, ce qui me permet d'avoir une autre vision de mon entreprise et des personnes que j'y rencontre chaque jour.



Mes compétences :

Curiosité

Diversité

Initiative

Perseverance