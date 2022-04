Anne-Lise MATHURIN

Forte de 10 années d'expérience en marketing et en commercial, notamment en tant que compte-clé national chez Marie ou chef de groupe chez Mattel, et diplômée de l'EDHEC, je suis reconnue pour ma créativité et mon leadership.

Mes principales compétences :

- définition de stratégies de marque et catégorielles

- management d'équipe

- pilotage de potentiel business et de rentabilité (budget, pricing et P&L)

- parfaite maîtrise des outils de communication avec élaboration de campagnes 360° sur la TV, la presse, internet (lancement et animation de site internet), le web social, les RP, les outils CRM...

- négociation commerciale

- anglais courant dans un contexte de travail international



