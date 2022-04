Antoine MATHURIN

Bonjour !



Ingénieur Agronome avec 10 ans d’expérience en gestion de la production dans le secteur Agro-Alimentaire et Agro-Industries, je possède une expertise en management des personnes, management de la performance, conduite du changement et gestion de projets de type Lean Manufacturing.



Je suis à l'écoute d'opportunités, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Agroalimentaire

Ingéniérie

Amélioration continue

Production

Gestion de production

Management

Encadrement

Mobile

ERP

MES

Process

Alimentaire

Qualité

Gestion de projet

SAP