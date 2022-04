éléonore FAUCHER

J'ai créé en janvier 2016 la SARL Babelicot, entreprise de transformation de légumes bio du Finistère.

Co-gérante et associée, j'ai réalisé au cours de l'année 2015 toute l'étude préalable et le montage opérationnel et financier du projet.

Le projet de Babelicot est de valoriser toute la gamme des légumes produits par les maraîchers en agriculture biologique du Finistère, et qui en fonction des saisons peuvent souffrir de difficultés conjoncturelles de vente (météo, vacances) et ne bénéficient pas d'un circuit de valorisation en dehors de la vente directe. Afin de réduire les invendus de ces maraîchers et de lutter contre le gaspillage alimentaire, nous avons créé un atelier de transformation alimentaire.

Nous créons une gamme complète de préparations à base de légumes, qui utilise les légumes de toutes les saisons : soupes, produits pour l'apéritifs, sauces, plats, et petits pots pour bébé.

des légumes cuisinés, bios, locaux et en bocaux !



Plus d'information sur le site, le blog, et sur facebook



Mes compétences :

Développement durable

Qualité

Communication

Agriculture

Ingénieur

Environnement