Marie-Laure CLAIN

Ingénieur Agronome spécialisée dans les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.

Expertise dans le déploiement de solutions informatiques, en particulier dans le milieu agricole semencier, l'agro-industrie et les caves coopératives viti-vinicoles.

Goût prononcé et expérience dans la gestion de projets d'envergure contenant des phases de choix, développement et déploiement d'outils, formation et conduite au changement, en France et à l'international.

Compétences et qualifications en management d'équipe et en recrutement.



Mes compétences :

Conduite de projet

Qualité

Environnement

NTIC

Formation

Management

Microsoft SQL

Anglais

Conduite du changement