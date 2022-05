Vincent DESPREZ

Après 15 ans d’expérience professionnelle en production dans l’industrie pharmaceutique, je suis en transition professionnelle.



Je souhaite développer mon activité dans le secteur agricole. Je suis la formation pour adulte au CFPPA d’Obernai afin d’obtenir le BP REA (Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole) option maraichage biologique (promotion sept.2017/juin 2018). Je suis en stage à la ferme de Truttenhausen, ferme en biodynamie, situé à Heiligenstein. https://truttenhausen.jimdo.com/



Je souhaite créer une micro ferme agroécologique fonctionnant sur les principes de la permaculture.



L’agroécologie (en tant que pratique agricole) va chercher à intégrer dans sa pratique l’ensemble des paramètres de gestion écologique de l’espace cultivé, comme

- l’accroissement de la biodiversité,

- le travail du sol qui respecte sa structure et maintient les populations des micro-organismes,

- la fertilisation obtenue au moyen d’engrais vert et de compostage,

- l’absence de traitements phytosanitaires chimiques,

- l’économie et la meilleure utilisation de l’eau,

- la lutte contre l’érosion,

- les haies, le reboisement et la mise en place de haies vives pour la protection des terres cultivées et la régénération des sols.



L’esprit de la permaculture est de relier tous les éléments d’un système les uns avec les autres, y compris les êtres humains pour construire des installations humaines durables et résilientes.



La micro-ferme présente de nombreux avantages :

- Les charges sont bien moins importantes sur une surface réduite. La mécanisation est plus anecdotique, les accessoires sont plus petits (tunnel, etc.)

- Sa taille permet à l’agriculteur d’être plus minutieux, plus précis et de mieux soigner sa terre et ses plantes.

- Il est plus facile de trouver des petites parcelles dans un contexte d’urbanisation galopante.

- Le travail de l’agriculteur est plus agréable quand son environnement est à taille humaine.

- Le recours à de la main d’œuvre, conséquence d’une faible mécanisation, est nécessaire et engendre la création d’emploi.

Je recherche des parcelles d’une surface totale d’environ 1 à 3 ha. Ce terrain permettra d’installer et développer Les différentes activités de la micro-ferme :

- L’atelier maraichage : produits de saison commercialisés en circuit court et en vente directe.

- Le Verger : arbres fruitiers et petits fruits

- L’apiculture : mise en place de ruches favorisant la pollinisation

- L’aviculture : petit élevage familiale de poules pondeuses

- L’atelier de transformation de légumes et fruits invendus,

- La ferme pédagogique : accueil de scolaire pour expliquer le fonctionnement de l’écosystème



Pour développer cette activité il est nécessaire de pouvoir :

- Installer un local technique (stockage de matériel, chambre froide etc...)

- Installer des serres mobile (L’utilisation de serre mobile limite leur taille physique et leur impact visuel tout en conservant une surface abritée correcte sur l'année)

- Avoir accès à l’eau pour assurer l’irrigation des plantations ; Utilisation de l’eau du réseau d’eau potable ou d’un puit

- Avoir Un accès au réseau électrique.



Ce projet de micro-ferme agroécologique s'inscrit dans une mutation sociétale nécessaire en cohérence avec les aspirations croissantes des concitoyens. Afin d’aborder ces différents sujets, je vous prie de bien vouloir m’accorder un rendez-vous.





Dans l’attente de pouvoir échanger avec vous à propos de mon projet, je vous prie de croire en l’assurance de ma considération.



