Vincent DESPREZ

Après 18 ans au poste de Directeur de Magasin (2 magasins dans le Nord) au sein d’une enseigne régionale de prêt à porter (homme, femme, enfant), je suis à la recherche d’un nouveau challenge afin d'y apporter mes compétences, de développer mes connaissances.

Appréciant le travail d’équipe, j’ai eu l’occasion de manager de 4 à 8 vendeuses selon les magasins.



Ayant le goût du challenge, un réel sens du contact et de l’écoute des clients, j’ai eu le plaisir, au cours de ces années, de les orienter, de les conseiller afin de les satisfaire et de les fidéliser à l’enseigne.



Je recherche un poste ayant attrait à la vente (gestion de magasin ou commercial) car c'est un domaine que j'apprécie de part le contact client, équipe, le challenge dans l'atteintes de objectifs.



Mes compétences :

Responsable de magasin

Management d'équipe

Disponibilité pour l'équipe et autonomie dans

Gout du contact