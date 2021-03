Agnès VALLÉE

Plus de vingt ans dexpérience dans le management du spectacle vivant mont permis de développer des compétences dans les domaines de laction culturelle, de la communication, de ladministration de production.



Au sein de différentes structures, départements et fonctions, jai exercé des responsabilités de cadre qui mont familiarisée avec le réseau artistique professionnel, les institutions culturelles, lEtat et les collectivités territoriales, l'éducation spécialisée, le milieu associatif et scolaire.



Je souhaite aujourd'hui mettre ces compétences au service d'un projet culturel et artistique à développer.



Mes compétences :

Administration culturelle

Action culturelle

Communication print

Danse

Musique

Spectacle

Art

Pédagogie