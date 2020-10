Agnes VIEIRA

Actuellement présidente de la société ALL HARMONY :



Enfin une approche innovante vous permettant de vous libérer du stress et laisser s’exprimer votre plein potentiel…



* spécialiste en développement personnel

* Gestion du stress

* Intelligence émotionnelle et neurosciences



Que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle, nous avons tous ressenti un jour la volonté de mieux nous connaître et d’aller au-delà de nos connaissances ou nos croyances (parfois limitantes) pour pouvoir appréhender et s’adapter au mieux à notre quotidien parsemé d’obstacles mais aussi de défis !



C’est ce qu’ALL HARMONY vous propose aujourd’hui en vous aidant à prendre conscience de votre plein potentiel afin d’identifier vos propres leviers d’épanouissements et d’excellences.

Parce que nous sommes tous différents, que ce soit dans nos ressentis, nos attitudes ou nos réactions, chacun d’entre nous a sa propre solution !





ALL Harmony vous propose une solution innovante, individuelle et sur mesure.



Contacter moi :

tèl : 0660447037

www.allharmonyconseil.fr









Autres EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



* Directrice régionale pendant 10 ans:



Laboratoire MSD Chibret : depuis 7 ans sur l'IDF

Management d'une équipe de 10 délégués ville et hôpital

o Domaine thérapeutique :

• Lipidologie, lancement en 2006.

• Pneumologie; lancement en 2010

• Neurologie, lancement en 2008.

• Diabétologie, lancement en 2009



o Compétences:

• Formation et développement d'une équipe: Motivation et coaching, Evaluer les compétences et les connaissances, Favoriser l'autonomie et la responsabilisation. Mise en place de plan de gestion sectoriel. Formation. Recrutement.

• Manager les performances: Evaluer, différencier et récompenser la performance.

• Gestion d'un portefeuille de produits: Réalisation et mis en place d'un plan de management régional, Assure une coordination entre tous les acteurs de la région; s'assurer de la mise en place de la stratégie. gestion des leaders. Gestion d'un budget avec autonomie responsabilisation et efficience.



MBO : 1 an sur l'IDF

Management d'une équipe de 12 délégués ville

o Domaine thérapeutique : En exclusivité pour IPSEN : Neurologie et Cardiologie

Management d'une equipe de 12 délégués ville

o Compétences :

• Analyse Business

• Mise en place de plan d'action régional

• Maitrise des outils informatique: Excel, Word , Power Point



Innovex : 1 an sur le Nord Pas de Calais

Management d'une équipe de 14 délégués ville

o Domaine thérapeutique : Multi produit

o Compétences :

• Management et motivation d'une équipe

• Faculté d'adaptation/ Polyvalence







* Déléguée médicale spécialiste ville et hôpital de 08/2000 à 03/2002

• Laboratoires Orion Pharma: 2 ans sur l'IDF (75 et 93)

? Déléguée spécialisée en pneumologie

o Domaine thérapeutique : Pneumologie: (Lancement : 1ère France)

o Compétences :

• Rigueur, autonomie, adaptabilité, gestion des priorités, pro activité.

• Sens du client, négociation et gestions des leaders





* Déléguée médicale ville de 05/1994 à 07/2000

• Laboratoires MSD Chibret: 5 ans sur l'IDF

o Domaine thérapeutique : Cardiologie et Pneumologie (1ère France)

o Compétences :

• Maîtrise des techniques de communication et de vente

• Maîtrise des outils d'analyse



• Laboratoire UCB Vedim: 1 an sur l'IDF (92 et 93 )

o Domaine thérapeutique : anti vertigineux:



DIPLÔMES et FORMATIONS

*Formations:

o Formation Outlook, Excel, Word

o " techniques de vente': Chetochine" et "PC1"

o "Communiquer et convaincre en RP"

o "Techniques de recrutement"

o "Gestion des conflits"

o Meilleures pratiques de coaching par le DR

o plan de gestion Sectoriel/régional



* Diplômes:

o 1994: Diplôme de visiteuse Médicale :

o 1993:BTS Force de vente:

o 1991:Baccalauréat (Technique Commerciales)



*DIVERS

Langues : Portugais/Espagnol/Anglais



