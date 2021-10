Agnes VILLOT

Installée à Blénod Les Toul (Meurthe et Moselle) en qualité d’Assistante Administrative et commerciale indépendante.



Je propose des prestations de gestion administrative et commerciale pour les TPE, PME, Commerciaux indépendants et particuliers.



J’ai travaillé au sein de PME comme assistante administrative et commerciale, puis durant neuf ans en qualité de responsable administrative d’une agence de fermetures industrielles.



Cette expérience m’a confortée dans mon souhait de créer ma propre activité.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle