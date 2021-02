Agota NAGY

L'atelier d'architecture alternative espaces, dont je suis la gérante, est spécialisé dans la création, la reconversion, la restructuration des équipements d'hébergement et de loisirs en France et à l'étranger.

Notre activité est liée aux grandes chaînes de l'hôtellerie économique.

L'atelier est habilité à établir des diagnostic d'accessibilité et il est membre du Réseau National l'Expert, en qualité d'expert en accessibilité.



Mes compétences :

Accessibilité

Architecture

Création

Design

Hôtellerie