Frédéric DUGAS

Petite présentation personnelle, tout d'abord jai passé avec succès deux Brevets de Technicien Supérieur (BTS), bureau détude et design, puis une quatrième année aux beaux-arts (DSAT: diplôme sup.darts et technique). J'étais designer et travaillais dans la communication et le design depuis près de vingt ans, chez lannonceur, en agence puis à mon compte depuis 2007.



Cependant jai décidé de changer de carrière professionnelle en décidant de devenir Maître- Nageur-Sauveteur (MNS), en passant le Brevet Professionnel de la Jeunesse de lÉducation Populaire et du Sport option Activités Aquatiques et de la Natation (BPJEPS option AAN).



Pour me préparer au mieux jai intégré la formation de Parcours dAccès à la Qualification (PAQ) du Centre de Ressource, dExpertise et de la Performance Sportives (CREPS) à Pontault-Combault. Jai passé plusieurs diplômes; Premiers Secours en Équipe niveau 1 et 2 (PSE1- PSE2), le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA), le Brevet Fédéral dinitiateur en triathlon (BF5 Triathlon), puis le Brevet Fédéral dentraîneur en triathlon (BF4 Triathlon), Ironman certfied coach, et un DU trail-running.

Je suis triathlète depuis 1987 avec plus de 140 triathlons à mon actif.



