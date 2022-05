Philippe DENEUVILLE

Poste actuel :

- Société JEAN GABRIEL (Thiers - 63) confection de prêt-à-porter féminin = lancement de production / saisie de commandes / codification /gestion des stocks / support technique (www.jean-gabriel.fr)



parcours professionnel :

- 2004-2007 / Bio-Rad Verdot (Riom - 63)= logstique / codification / administration / gestion de projet / support technique

- Coliposte (Clermont-Ferrand - 63) = tri et distribution

- Atac logistique (Cournon d'Auvergne - 63) = eclatement de palettes

- Polydôme (Clermont-ferrand - 63) = modulation des locaux et installation du matériel

- Crédit Agricole Centre France (St-Rémy-sur-Durolle, Thiers, Puy-Guillaume, Courpière - 63) = guichet

- Caisse d'Epargne (Pont-du-Château - 63) = guichet



formation :

- Bac S Techno en 1996 au lycée Jean-Zay à Thiers

- CPGE (Math sup & spé) MT au lycée La Fayette à Clermont-Ferrand

- école d'ingénieur IFMA à Aubière (6 mois)



Mes compétences :

Polyvalence