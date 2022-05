Philippe DENEUVILLE

Les secteurs du marketing et de la vente correspondent à mes aspirations professionnelles.



Depuis plus de 10 ans, j'ai acquis de l'expérience dans le commerce au sein du groupe CAE, avec pour mission principale le développement d’une clientèle de distributeurs de matériels électriques (CEF YESSS Electrique, groupement SOCODA…), et dans le marketing opérationnel et stratégique via les groupes ABB et SOMFY dans des travaux de gestion de gammes de produits techniques (veilles concurrentielles, études de marché, animation des réseaux de vente, réalisation d'outils marketing et d’aide à la vente...).



Doté d'un profil relationnel et intellectuel, je me suis d'abord spécialisé dans l'électrotechnique afin d'obtenir une base technique, avant de m'orienter dans le commerce, qui m'a toujours attiré.



Mes formations Master 2 "Marketing et Management Appliqués" à l’Idrac, Master 1 "Marketing et Négociation Industrielle", BTS Technico-commercial et Bac STI génie électrotechnique, démontrent mes envies professionnelles.



Mes différentes expériences m'ont principalement permis d’acquérir des compétences en marketing, de développer des connaissances techniques, de réaliser des outils marketing et de préparer des lancements de produits.



Mon goût du contact humain via ma passion pour le théâtre, mon dynamisme, ma curiosité, mon organisation, mon autonomie et mon sérieux, m'ont aidé à évoluer mentalement et professionnellement.



Mes compétences :

Marketing

Chef de produit

Négociation

Technique

Management

Internet

OFFICE 2007

Vente

Distribution