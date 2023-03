AHADI Grace Gabriel dit Versprechen né en 1996 le 2 novembre à BUKAVU .

Mari

Médecin de profession et de passion

Médecin traitant au centre hospitalier CHAHI

Consultant , vérificateur au sein du CESD Consulting projet PASS V de GIZ au Sud Kivu

Défenseur des droits de lhomme

Ancien médecin stagiaire à lhôpital de Panzi

Diplômé dEtat en Technique Sociale

Ancien Secrétaire du groupe de Dialogue du réseau caucus de Femmes pour la promotion de la femme

Ancien Délégué facultaire à la faculté de Medecine de l'Université Evangelique en Afrique

Actuel coordinateur de lASBL Humanisme qui œuvre dans la prise en charge de la scolarité des jeunes filles en milieu Rural

Et confondateur de lAsbl Congrès des jeunes Démocrates et des générations unies