Ahmed AOUIDI

Lead Product Manager VOD & Documentation au sein de la société Sacem.

- Organisé, autonome et coopératif avec un très bon sens relationnel.

- Grand sens d'écoute et de communication



Secteurs d'activité - Expérience :

- Audiovisuel, Banque, Retail, Télécoms, Secteur Public, Média & Communication



Compétences métier :

- PMO & MOA

- Schéma Directeur

- Agilité à l'échelle (SAFe)

- Réponse aux appels d'offres

- Transformation digitale des organisations

- Pilotage / gestion de projet déquipes pluridisciplinaires

- Etude de marché / Benchmark et aide au choix de solutions

- Modélisation des processus métier

- Rédaction de Spécifications Fonctionnelles

- Définition de la stratégie de recette

- Rédaction des cahiers de recette

- Conduite au changement



Compétences techniques et méthodologiques :

- Bureautique: MS Office

- Gestion de projet: MS Project, Gant, Certifié ITIL V3

- Conception / Ergonomie: Visio, Balsamiq Mockup, Mind map

- Modélisation des processus métier : ARIS, Bizagi

- Méthodologies : Agile - Scrum, Cycle en V

- Méthodes danalyse et de modélisation : UML, Merise

- Testing/Suivi Recette : ALM 11, Mantis, Jira, TestLink, Test Track Pro, ServiceNow, Certifié ISTQB

- Business Intelligence : Business Objects (BO), Crystal Reports

- Langages & Technologies Web : VBA, SQL, HTML, CSS, PHP, XML



Compétences linguistiques :

- Anglais : Courant (Certifié BULATS Niveau C1+ de l'Université de Cambridge)

- Français : Maternelle

- Arabe : Maternelle



Certifications :

- SAFe : Leading SAFe 4.6 (Scaled Agile Framework)

- PSPO I : Professional Scrum Product Owner I

- PSM I : Professional Scrum Master I

- ITIL® : ITIL Foundation V3, Certificate in IT Service Management

- ISTQB® : International Software Testing Qualifications Board, (ISTQB® Certified Tester)

- BULATS : Business Language Testing Service, C1+ (Advanced), University of Cambridge

- CCNA1 & CCNA2 : Cisco Certified Network Associate



N'hésitez pas à me contacter :

- Mail : ahmed.aouidi@gmail.com