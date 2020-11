TUNISIE DEVELOPPEMENT DES AFFAIRES (TDA) est une société Tunisienne daccompagnement pour linvestissement et le développement international. A été créée en 2016 dans le but daméliorer le climat dinvestissement en Tunisie et accompagner les sociétés Tunisiennes pour le marché Africain (exportation et investissement). Notre société se propose daider et daccompagner les investisseurs étrangers en provenance dEurope, Afrique, Moyen-Orient et du monde entier, souhaitant sinstaller en Tunisie et les investisseurs Tunisiens qui cherchent à développer leurs activités dans dautres domaines de valeur ajouté.

Elle sengage à assurer la possibilité pour les investisseurs daccéder au marché tunisien par le biais de projets rentables et pérennes.

Nous sommes spécialisés dans le traitement des projets d'investissements dans le domaine de lhôtellerie et les biens touristiques. Notre société détient un portefeuille important dhôtels à vendre qui regroupe (des Hôtels dAffaires et balnéaires de catégories 4 et 5 étoiles) ainsi que les maisons dhôtes. Nous proposons l'accompagnement des investisseurs étrangers et Tunisiens dans le traitement des dossiers dacquisition des Hôtels dans toute la #Tunisie.



Notre société opère sur le secteur immobilier, elle fournit à ses clientèles les meilleures opportunités relatives à lacquisition des terrains nu et bâti et les projets dinvestissements les plus rentables et innovants.

Notre expérience dans le domaine et la qualité de nos services fournit en permis la satisfaction de nous clients et la reconnaissance de nos partenaires de notre contribution dans le domaine daffaire en Tunisie.



TUNISIE DEVELOPPEMENT DES AFFAIRES TDA

DIRECTEUR GENERAL

Ahmed Ben Naoua

Tel/WhatsApp: +21693389310

Tel: +21627671283

Email: tda.tunisie@gmail.com