Je suis actuellement à la recherche d'une alternance dans le cadre de mon intégration au diplôme dingénieur génie biomédicale et santé à lEPISEN, lécole publique dingénieurs de la santé et du numérique.



Quand : À partir de septembre 2023



Mobilité : Île de France



Domaine : e-santé, biomédicale, pharmacie, cosmétologie, imagerie médicale, bioinformatique



Les entreprises pour mon alternance doivent être des organismes ou entreprise de la santé :



-hôpital, laboratoire, centre de recherche, centre ophtalmologique, dentaire, thérapeutique



Quelques postes possibles : (en tant quapprenti):



- Ingénieur recherche et développement

- Ingénieur dapplication

- Chef de produit, chef de projet

- Ingénieur coordination dessais cliniques

- Ingénieur conseil

- Ingénieur technico-commercial

- Ingénieur qualité

- Ingénieur affaires réglementaires

- Ingénieur e-sante



Durée : 3 ans (2023-2026)



Rythme : 1 semaine entreprise / 1 semaine école



Vous trouverez ci-joint mon #cv et pour toute information complémentaire n'hésitez pas à me contacter:



: messagerie Linkedln

: ahmed.bhatti0409@gmail.com

: 07.63.99.33.27