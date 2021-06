Ahmed DRIDI

Consultant Big Data.



Projet auquel j'ai participer :



E-Reputation : collecte et transformation des données des réseaux sociaux à l'aide de systèmes Big Data et analyse des résultat sous forme de dashboard web.



Fast Predict : prédiction et Analyse sentimentale utilisant des algorithmes tels que Pattern, Naive Bayes, Random Forest



Log Analyzer: Indexation et analyse de logs(systèmes, application, utilisateur) en temps réel.



Administration: administration des serveur Linux, .



Environnement: Hortonworks, Hadoop, Hive, Flume, Kafka, Storm, Spark, Elasticsearch, Logstash, Kibana, Java, Python, Node JS, Angular JS, Shell, Jira, Git.



Mes compétences :

Java Enterprise Edition

JavaServer Faces

Python Programming

HTML5

Oracle

MySQL

MongoDB

Linux

JavaScript

Java Server Pages

ETL

Java

Hortonworks

Apache Hive

Apache Spark

Apache Kafka

AngularJS

Big Data

Scala