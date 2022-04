Christophe BRETAUD

Direction de projets Infrastructures et Production



Gestion de projets

• Elaboration et Initialisation des projets (cadrage, stratégie, Plan projets, Risques),

• Direction des comités de Pilotage et suivi des plans d’actions

• Contrôle des différentes séquences et des phases de livraisons



Consulting

• Assistance à rédaction d’appel d’offre et dépouillement

• Projets de relocalisation (déménagement de Datacenters, changement d’infogérant)

• Mise en œuvre de plan de secours informatiques

• Pilotage de mise en production (progiciels, éléments d’infrastructure)



Management opérationnel

• Maintien en condition opérationnelle d’infrastructures distribuées

• Projet de virtualisation (serveurs, postes, applications)

• Projets de migration (postes de travail, AD, serveurs)

• Management d’équipe d’administrateurs systèmes





Mes compétences :

Microsoft Windows

VDI

Microsoft

SCCM

Stockage

Relocalisation

AIX

Virtualisation

PCA/PRA

Gestion de projet

Citrix