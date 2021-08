Emilie TUMSONET

Issue d’une formation en Psychologie, mon goût pour le challenge et la relation clientèle m’ont poussé à me réorienter et entreprendre une formation à vocation commerciale. J’ai plus précisément choisi le secteur bancaire pour les grandes perspectives d’évolutions et les différents panels de métier qui peuvent y être proposés.



Au cours de mes 10 années d’expérience, j’ai pu développer une grande capacité d’écoute, un sens aigu du conseil, ainsi qu’une bonne aisance relationnelle. La richesse de mes différents postes m’ont permis d’acquérir de solides compétences techniques et organisationnelles, tout en appréhendant une approche managériale que je souhaiterai développer dans les années à venir. Actuellement en charge d’un portefeuille haut de gamme, j’ai su répondre à mes objectifs annuels tout en respectant l’éthique de la banque, la primauté des intérêts du client, et apporter une expertise en matière de gestion patrimoniale.





Mes compétences :

Réglementation bancaire

Management commercial

Développement commercial

Organisation du travail

Fiscalité

Gestion du risque

produits d'assurance et de prevoyance

conseils en matière de placement

Produits financiers

découverte/ approche globale du client

Transmission de patrimoine