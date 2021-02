Stéphane FOURNIER

Manager des ressources humaines, des compétences et des ressources matérielles, améliorer le fonctionnement en coordonnant mieux ;

Evaluer la menace et les risques, négocier, maîtriser l’événement au plan opérationnel ;

Elaborer une stratégie, définir des objectifs, mettre en place un plan d'action, contrôler la mise en oeuvre, gérer un budget, communiquer ;

A l'aide d'une méthode de raisonnement tactique, analyser la situation, étudier les modes d'action, faire la synthèse et préparer la prise de décision ;

Éthique et déontologie : Examiner les pratiques, définir les procédures ; évaluer, former et contrôler les acteurs