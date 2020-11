Eric MENESTRET

Directeur d'un des trois départements de l'organisme de formation FPSG (Formation Prévention Sécurité Générale)-Groupe Fiducial sécurité, je suis plus particulièrement en charge du développement de l'offre formation et conseil de la partie sécurité/sûreté de l'entreprise. A ce titre, j'assure la relation client B to B, l'étude et l’adaptation des modules de formation, l'évaluation, la recherche et la création de nouvelles réponses innovantes face aux problématiques de malveillance.



Notre approche se veut pragmatique, évolutive et dynamique par l'emploi de la pédagogie active (jeux de rôles).



Notre réponse est experte et globale avec un soucis constant de façonner nos prestations aux objectifs de nos clients et rien de plus.



Je vous invite à découvrir mon parcours et à échanger avec vous sur les domaines qui nous animent



Mes compétences :

Gestion du risque

Management opérationnel

Conseil aux entreprises

Management commercial

Commerce B2B

Ingénierie de formation

Médias