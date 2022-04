Alain DE CHANTÉRAC

- Vous souhaitez réaliser rapidement et facilement vos audits opérationnels, de conformité, réglementaires, de maturité, en appliquant vos référentiels, vos modèles, vos méthodes, votre sémantique ?

Prenez contact pour une démonstration dynamique qui vous permettra d’apprécier les capacités de MaatPilot™ ( édité par MAAT ) à s’adapter très souplement à vos besoins sur lesquels nous aurons plaisir à échanger.



- Par ailleurs, la cession de MAAT- entreprise du secteur éditeur logiciels (5839C), activité de R&D - est envisagée.

Il s’agit d’une belle opportunité à saisir en raison de son potentiel, véritable innovation disruptive reconnue qui en est issue et sous couvert d’un report déficitaire de 1,3 million € reportable indéfiniment et imputable sur les prochains bénéfices sous condition de maintenir la même activité. Situation fiscale propre.

Accompagnement possible du repreneur par le concepteur du système sur contrat pendant plusieurs mois.

Me contacter en MP ou sur le 06 24 36 72 80.



Mes compétences :

Organization and strategy

Lean management

Risk management organisation

Training : live conception and implementation

Planification

Renseignement et analyse

Conception fonctionnelle

Conduite de projets

Analyse fonctionnelle

Gestion des risques