Philippe DE JACQUELIN-DULPHÉ

Après plus de 25 années passées au sein des Troupes aéroportées, colonel en retraite, dynamique et en pleine condition physique, n'ayant jamais arrêté les activités sportives, je me suis "lancé" dans le "managing" et la "sécurité", en Afrique essentiellement au Moyen Orient et depuis deux ans em Nouvelle Guinee Papouasie.

Je possède donc maintenant un excellent "background" dans ce domaine, et ma carrière militaire témoigne de mon gout pour les relations humaines, du souci de la mission comme de celui chef.

Ma disponibilité est immédiate, seulement limitée par les délais d'obtention du visa.

Je parle et écrit couramment l'anglais courant.

J'ai particulièrement apprécié le Moyen Orient, lors de mon séjour au Yémen.

J'espère qu'un metteur en scène me proposera un nouveau contrat pour un long metrage suite à ma prestation dans le film de Mathieu Kassowitz: "l'Ordre et la Morale".

Ce qui a été fait puisque je viens de tourner un court métrage avec Damien Gault: "Footing".

Depuis le Nigéria, j'ai été de septembre à décembre 2011 chargé de la sécurité des observateurs de le Communauté Européenne dans le cadre des élections présidentielles en RDC; j'ai été responsable de toute la province de l'Equateur.

J'accepte toute mission en pays anglophone courte ou longue, en rapport avec la sécurité.



Mes compétences :

Conscience professionnelle

Relations humaines