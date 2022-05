Philippe DERATHE

Après près de trente années au sein de l'armée de terre où j’ai développé mes qualités de cadre dirigeant ainsi que mes compétences dans les relations inter-gouvernementales et internationales, puis six années au sein d'une société de conseil en sécurité spécialisée dans le management du risque, la protection des marques et la protection des biens et des personnes, j'ai décidé de me mettre à mon compte et mettre mon expérience au profit des entreprises.



Mes compétences :

Relations internationales

Gestion des risques

Protection des biens et des personnes