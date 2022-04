Jean-Michel LEBEC

Après avoir managé des équipes de taille et de nature différentes, très souvent dans des territoires à risques, je me suis orienté dans le domaine des Ressources Humaines.

J'accompagne aujourd'hui les projets des entreprises intervenant dans les domaines de la Défense, de l'Energie et de la Logistique en particulier aussi bien en France qu'à l'International.



Avant de quitter l'Armée j'ai acquis une méthodologie et une "crédibilité" universitaire, via une maîtrise de géographie en aménagement du territoire (mémoire sur le rôle de l'Armée française dans la reconstruction du Kosovo).



Pour compléter cette formation j'ai ensuite passé un DESS en management international des RH et j'ai abordé le monde de l'entreprise en effectuant mon stage de DESS avec comme problématique la mise en place de l'excellence industrielle au sein des services RH de l'Etablissement Airbus de Nantes.



Ce stage a été suivi de 26 mois de mission entre septembre 2003 et Décembre 2005. J'ai pu ainsi devenir expert en amélioration continue (analyse des processus, management visuel) en accompagnant les trois managers RH à passer les différents niveaux de l'Excellence Industrielle made in Airbus.



Je suis par ailleurs expert en coopération civilo-militaire.

Je suis sous ESR chef de projet CIMIC au CIAE



Mes compétences :

Défense

Réseaux sociaux

Management

Management opérationnel