Bernard ARMITANO (ARMITANO )

Superviseur hse

Sapeur Pompier .

SUPERVISEUR . HSE pour IOTA Goup sur l'Afrique

SUPERVISEUR SECURITE A POG SUR LE PROJET coga ANGUILLE POUR SEA TRUCKS

Sapeur Pompier Volontaire au CS Henry Dini

Assistance au responsable sécurité environnement du site et suivi du système de management de la sécurité et de lenvironnement.

Leader intervention team sur le site de Dalia (4ans)

Gestion des évènements et des actions de sécurité.

Analyses de risques.

Participation aux Arbres des causes.

Mise en place et Animation des Toolbox Meeting hebdomadaires.

Audit de chantier.

Suivi HSE du personnel Total et de ses sous-traitants.

Assistance HSE pour les opérations à haut potentiel de risques.



Mes compétences :

HSE

Leader

Pompier

Safety

Sapeur pompier

Sécurité

Audit