Philippe DEHAENE

Ex-officier supérieur de l'armée de Terre (Lieutenant-colonel), je souhaite poursuivre une activité professionnelle dans le secteur civil. Mon projet professionnel cible des postes dont la dimension et le niveau de responsabilité correspondent aux fonctions que j'ai tenues dans l'armée.

Pendant plus de 17 ans, j'ai tenu des postes de chef de cabinet ou d'assistant militaire auprés de généraux en charge de commandements importants et y ai donné satisfaction. Servant encore récemment à la cellule "pilotage-controle de gestion" de l'état-major de la région terre sud-est à Lyon, j'y participais plus particulièrement à la définition et au suivi des directives régionales pour le soutien des organismes de l'armée de terre stationnés en région (environ 70 établissements, 34000 personnes dont 5000 civils. A ce titre, j'organisais, suivais et exploitais les inspections du général de corps d'armée commandant la région, en liaison avec son cabinet et les divisions spécialisées de l'état-major. Cette expérience d'officier supérieur, en tant qu'assistant de responsables militaires de haut niveau, est à mon sens transposable dans le secteur civil dans une fonction d'adjoint de direction.

J'ai aussi, durant ma carrière, servi pendant deux ans (2000-2002) comme officier de liaison et conseiller "appui" auprès des Royal Saudi Land Forces dans le cadre de la Mission Militaire Française à Riyad en Arabie Saoudite (poste dépendant à l'époque de la Direction de la Coopération Militaire et Défense du M.A.E.). Placé auprés du chef de l'instruction de l'état-major des forces terrestres saoudiennes, j'étais plus particulièrement en charge des échanges et stages d'officiers.De tempérament patient et diplomate, les relations de travail avec mes interlocuteurs saoudiens ont toujours été cordiales et conformes aux attentes des deux parties. J'ai également servi pendant 6 mois en 2004 comme Officier Plans en état-major OTAN. Au sein du bureau Joint Military Affairs de l'état-major de la SFOR à Sarajevo, je participais à l'organisation, au suivi et à l'exploitation des travaux du groupe de travail interethnique en charge de la restructuration des forces armées de Bosnie-Herzégovine.Ces diverses expériences en milieu international, notamment celle de coopérant militaire au Moyen-Orient, dans cet environnement assez particulier qu'est l'Arabie Saoudite, sont aussi utilisables dans des postes de consultant ou conseiller militaire.