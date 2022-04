SYNERCOM FRANCE GRAND SUD est un cabinet de conseil en cession / acquisition / évaluation d’entreprises et l’une des huit sociétés régionales du Réseau SYNERCOM FRANCE couvrant l’ensemble du territoire national :

• 29 ans d’expérience en cession et acquisition d’entreprises

• 15 associés et consultants régionaux

• Un des leaders français indépendants de la transmission des PME ; CA de 1 à 30 M€ pour des valorisations comprises entre 0.5 et 10 M€, dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment (gros œuvre et second œuvre), de la distribution, des services…

• 1200 opérations réalisées à ce jour

Son dirigeant, Alain de CHANTERAC, a dirigé auparavant pendant 10 ans un cabinet conseil en communication qu'il a cédé en 1995.







Mes compétences :

Transmission d'entreprise

Évaluation d'entreprise

Levée de fonds

Finances