Ilham MERIOUT

Je souhaite mettre mes compétences au profil d’un service RH afin de répondre à un objectif d’optimisation continue des compétences concourant à la stratégie de l’entreprise.



Ainsi, c’est en connaissance de cause que je prétends pouvoir allier valeurs humaines et rendements économiques et concilier aspirations des personnels et attentes de la direction générale.



Mes compétences :

Management des ressources humaines

Gestion du personnel

Administration du personnel

Veille juridique en droit social

Reporting

Management des Relations sociale

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Paie Gestion des Ressources Humaines

Motivée

Rigoureuse

Mobile

TOEIC 810

Paie

Fonction publique

controle interne RH