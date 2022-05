Patrice GUENARD

De la production industrielle au conseil en Relations Humaines, un parcours professionnel cohérent de plus 35 ans avec de nombreuses interventions en entreprises,

Pour le secteur de l’industrie de process, Qualification et développement de compétences de l’opérateur à l’agent de maîtrise , ingénierie Activités, Formation, Compétences. Encadrement et accompagnement des équipes de formateurs.

Ingénieur CNAM, formé à la gestion d’entreprise(DESS) et aux RH (expériences et Formation continu), j’ai accompagné le développement et la gestion des RH au travers des différentes mutations économiques et sociales .

Actuellement mes offres de compétences sont le conseil en relations humaines, l'accompagnement managérial (coaching et tutorat RRH), les formations Licences et Master RH ( les Transformations organisationnelles et Dialogue social en entreprise, Gestion des talents et Démarche GPEC, Performance sociale de l’entreprise, Politique et pratique de rémunération, Droit social, Maîtrise de la masse salariale, …)