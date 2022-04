Emmanuel SONNTAG

Directeur technique.



Management des services techniques d'une entreprise d'industrialisation et fabrication électronique dans les domaines aéronautique, militaire, ferroviaire et nucléaire.

Effectifs de 130 personnes en France ainsi que 25 en Tunisie.



6 techniciens d'industrialisation de cartes électroniques, de faisceaux filaires et d'intégrations.

2 techniciens process.

2 techniciens tests.

1 responsable qualité, 9 contrôleuses / opératrices de test.



Je mène les audits de nos clients.

J'oriente l'optimisation des processus techniques afin de répondre à la stratégie.



Mes actions, au delà du quotidien :

2014 : Mise en place d'une certification EN9100, Instauration d'une stratégie de test.

2015 : Mise en place d'une organisation de cotation méthode, déploiement d'une GMAO avec un technicien métrologie et deux agents de maintenance.



Mes compétences :

IPC Trainer

Proteus