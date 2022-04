Emmanuel SONNTAG

Qui sommes-nous ?



EGREGORE Conseil est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant.



Nous intervenons dans l’Accompagnement de particuliers, d'entrepreneurs, de familles actionnaires d'entreprises et de sportifs de haut-niveau dans les décisions de gestion, d'optimisation, d'investissement et de transmission de leur patrimoine.







Notre activité se décompose en 3 axes majeurs :



- Le conseil patrimonial et fiscal

Optimisation successorale

Contrats de mariage

Transmission de votre patrimoine

Optimisation fiscale ( ISF, Impôt sur le revenu, revenus fonciers ou de valeurs mobilières…)



- La sélection d'investissements

Immobiliers

Financiers

Recherche de financements



- La gestion de portefeuilles

Détermination des enveloppes fiscales adaptées

Assurance Vie

PEA

Compte titres

Madelin

PERP….



Mise en place des allocations d’actifs grâce à nos partenaires

Banques

Assurances

Gérants de portefeuilles…





Dans un monde en constante évolution, il nous a semblé important de réunir au sein de notre cabinet, des compétences diverses qui vont nous permettre de vous accompagner dans l’ensemble de votre stratégie.Des réflexions initiales indispensables à nos préconisations, en passant par le suivi permanent, l’inter-professionnalité que nous pratiquons au quotidien nous permet d’associer indépendance et expertises fortes grâce à plusieurs intervenants :



- notaires,

- avocats,

- experts-comptables,

- promoteurs immobiliers,

- gérants de portefeuilles par exemple…



Chacune de nos interventions est soumise à un entretien préalable afin de déterminer vos objectifs et attentes. Une lettre de mission vous sera transmise mettant notamment en avant notre manière de travailler, votre situation, vos objectifs, nos préconisations ainsi que le montant de nos honoraires.







Notre cabinet satisfait à l’ensemble des obligations légales en matière d’assurances, de garanties et d’affiliations.



Inscription au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le numéro ORIAS 12068200 en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance (COA) depuis le 16/10/2012

RCP Pack Finances et Patrimoine couvrant la Responsabilité Civile Professionnelle / Exploitation n° 2.401.200/RD00078908R

2.000.000 € par sinistre et par an pour les opérations d’intermédiation en assurance

150.000 € par année pour le Conseil en gestion de patrimoine

150.000 € par période d’assurance pour les transactions immobilières